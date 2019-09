Varia US Properties: Muss man sich damit wirklich beschäftigen?

Varia US Properties notiert aktuell (Stand 05:06 Uhr) mit 37.43 CHF stark im Plus (+1.72 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist SIX Swiss Ex.

Unsere Analysten haben Varia US Properties nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Derzeit schüttet Varia US Properties höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche . Der Unterschied beträgt 1,76 Prozentpunkte (5,98 % gegenüber 4,22 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 15,43 und liegt mit 25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: ) von 20,6. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Varia US Properties auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Varia US Properties derzeit ein "Hold". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 37,03 CHF, womit der Kurs der Aktie (36,8 CHF) um -0,62 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Hold". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 36,51 CHF. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +0,79 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".