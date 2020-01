Varengold Bank AG und Lender & Spender BV verkünden 20-Millionen-Finanzierung für Kredite an niederländische Verbraucher

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >

Hamburg (ots) - Die Varengold Bank, ein führender FinTech-Finanzierer mit Sitzin Hamburg und Lender & Spender, eine in Amsterdam ansässige innovativeOnline-Plattform für Peer-to-Peer-Kredite, haben heute den Abschluss einerFremdkapitalfinanzierung in Höhe von 20 Millionen Euro verkündet.Seit 2016 vergibt das FinTech-Unternehmen Lender & Spender über seineOnline-Plattform Privatkredite an bonitätsstarke Verbraucher in denNiederlanden, die zum Beispiel ein Auto finanzieren oder ihre Wohnungmodernisieren wollen. Technologiegestützte Prozesse für das Onboarding und dieKreditgewährung ermöglichen die Bereitstellung kostengünstiger Darleheninnerhalb von 24 Stunden.Auf der Suche nach institutionellen Investoren, die das Wachstum desFinanzierungsgeschäfts unterstützen, hat das Unternehmen eineFremdkapitalfinanzierung in Höhe von 20 Millionen Euro mit der Varengold Bank,einem deutschen Finanzinstitut mit weitreichender Expertise in der Finanzierungvon Kreditplattformen, abgeschlossen.Alison Harwood, Leiterin der Londoner Niederlassung von Varengold, die auch fürdie Geschäftsentwicklungsaktivitäten der Bank in den Benelux-Staatenverantwortlich ist, erklärt: "Wir arbeiten mit dem FinTech-Sektor zusammen, ummutigen und innovativen Unternehmen wie Lender & Spender den Zugang zuFinanzierungsmitteln zu ermöglichen. Wir unterstützen vor allem das Wachstum vonUnternehmen, die die traditionellen Kreditmodelle hinterfragen undkundenorientierte Produkte anbieten. Lender & Spender passt perfekt auf dieseBeschreibung und wir freuen uns, die Plattform als unseren erstenFinanzierungskunden in den Niederlanden begrüßen zu dürfen."Robert Leclercq, Mitgründer und Geschäftsführer von Lender & Spender, ergänzt:"Wir befinden uns in einer Phase, in der wir unsere Technologie voll nutzen unddadurch mehr Menschen mit besseren Krediten aushelfen können. Wir haben unsehrgeizige Wachstumsziele für die kommenden Jahre gesetzt und waren auf derSuche nach institutionellen Anlegern, die unser kontinuierliches Wachstumunterstützen. Dabei hat sich die Varengold Bank als perfekter Partnerherausgestellt, da sie auf FinTechs spezialisiert ist, unser Geschäft verstehtund schnell agiert. Deshalb freuen wir uns sehr über diese Finanzierung sowieauf die weitere Zusammenarbeit."Über die Varengold Bank AGDie Varengold Bank AG ist ein deutsches Kreditinstitut, das 1995 gegründet wurdeund seit 2013 über eine Vollbanklizenz verfügt. Neben ihrem Hauptsitz in Hamburgunterhält die Bank Niederlassungen in London und Sofia. Die Kerngeschäftsfeldersind Marketplace Banking sowie Transaction Banking (Commercial Banking) und derFokus liegt auf der Zusammenarbeit mit europäischen Fintechs, insbesondereKreditplattformen. Das angebotene Portfolio umfasst Funding, Debt- und EquityCapital Markets Produkte, Fronting Services von banklizenzpflichten Produktenund internationale Zahlungsverkehrsleistungen. Vorstandsmitglieder sind Dr.Bernhard Fuhrmann und Frank Otten, die zusammen mit einem 80-köpfigeninternationalen Team die Modernisierung der Finanzbranche kontinuierlichmitgestalten. Die Varengold Bank ist bei der Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) registriert unter 109 520 und dieVarengold-Aktie (ISIN: DE0005479307) notiert seit 2007 im Freiverkehr/OpenMarket der Frankfurter Wertpapierbörse. Weitere Informationen unterhttps://www.varengold.de/Über Lender & SpenderLender & Spender ist eine Online-Plattform für Peer-to-Peer-Kredite, die sich anMenschen richtet, die auf ihr Geld achten. Ihr Ziel ist es, einen effizienteren,verantwortungsvolleren und transparenteren Markt für Privatkredite mitniedrigeren Kosten für Kreditnehmer und höheren Renditen für Investoren zuschaffen. Lender & Spender wurde 2016 gegründet und ist in den Niederlandenaktiv. Das Team aus Finanz- und Technologieexperten ist in Amsterdam ansässig.Lender & Spender ist bei der niederländischen Finanzaufsichtsbehörde (AFM) unterder Nummer 12043019 registriert. Weitere Informationen unterhttps://www.lenderspender.nl/Pressekontakt:Marc MorianHead of CommunicationsVarengold Bank AGTel.: +49(0)40 66 86 49-17communications@varengold.deRobert LeclercqCo-Founder & CEOLender & Spender B.V.Tel.: +31(0)6100 80 100robert.leclercq@lenderspender.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/38480/4506957OTS: Varengold AGOriginal-Content von: Varengold AG, übermittelt durch news aktuell