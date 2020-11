Vapiano: Weiterhin wenig erbaulich

Weitere Suchergebnisse zu "Vapiano":

Man muss auch weiterhin die kleinen Charteinstellungen bemühen, um zu sehen, was sich bei der Vapiano-Aktie in den letzten Tagen getan hat. Auch wenn sich der Kurs am Freitag wieder einmal um 9.06 Prozent verbessert hat, so hat sich das übergeordnete Chartbild nicht verändert, denn noch immer ist der Kurs in einer Seitwärtsbewegung um die 0,07-Euro-Marke gefangen.

Auch die am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung