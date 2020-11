Vapiano: Ein Lichtblick?

Weitere Suchergebnisse zu "Vapiano":

Ein deutliches Lebenszeichen sendeten die Bullen in der vergangenen Woche bei der Vapiano-Aktie. Allein am Freitag konnte der Kurs um 24,22 Prozent zulegen und den Handel mit einem Wochenschlusskurs von 0,139 Euro beenden. Zuvor war es den Käufern am Donnerstag geglückt, einen Anstieg über den 50-Tagedurchschnitt bei 0,119 Euro zu vollziehen.

In der Spitze konnte die Aktie bis auf 0,180



