Vapiano Aktie: Wie erwartet wieder rote Zahlen!

Tiefrote Zahlen, schwindendes Eigenkapital, Umstrukturierung – bei der Vapiano SE lief es zuletzt alles andere als rund, was sich auch in der Performance der Vapiano-Aktie wiederspiegelt. Für 2019 sollte keine schnelle Wende in Positive im operativen Geschäft erwartet werden und entsprechend sollte auch der Blick auf die aktuellen Zahlen = 9-Monats-Zahlen erfolgen. Die zeigten immerhin einen Umsatzanstieg um 9,3% auf 295,5 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



