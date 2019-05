Vapiano Aktie: Wichtige Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Vapiano":

Man habe die Verhandlungen in Bezug auf die Refinanzierung erfolgreich abgeschlossen, so hieß es vorige Woche bei der Vapiano SE. Das klang ja zunächst durchaus positiv – und die Aktie reagierte auch entsprechend in einer ersten Reaktion mit Kursgewinnen. Doch am Freitag war die Vapiano-Aktie dann mit einem Tages-Verlust von knapp 5% auf 5,96 Euro ins Wochenende gegangen, die vorigen Kursgewinne ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



