Vapiano Aktie: Was wurde aus dem dringenden Appell?

Weitere Suchergebnisse zu "Vapiano":

Was wurde eigentlich aus dem „dringenden Appell“, den Vapiano am 20. März an die Bundesregierung gerichtet hatte? Damals hieß es bekanntlich von Vapiano selbst, dass man an eine „schnelle Umsetzung der wirtschaftlichen Hilfen in der COVID-19-Krise“ appelliere, um den eigenen „drohenden Insolvenzantrag abzuwenden“. Wer auf der Internetseite des Unternehmens nach einer neuen Nachricht zu der Thematik sucht, der findet derzeit nichts ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung