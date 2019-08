Vapiano Aktie: Was am Mittwoch ansteht!

Weitere Suchergebnisse zu "Vapiano":

Am Mittwoch könnte es für Vapiano-Aktionäre spannend werden – denn dann steht die diesjährige ordentliche Hauptversammlung (HV) des Unternehmens an. Die Veranstaltung soll um 10 Uhr in Köln beginnen. Der Blick auf die Tagesordnungspunkte (TOPs) zeigt einige Punkte, die Standard sind. Darunter die Abstimmung über die Mitglieder von Aufsichtsrat und Vorstand. In dem Kontext ist es bemerkenswert, dass Vapiano kurz vor ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung