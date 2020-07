Vapiano Aktie: Lebenszeichen wurde gesendet!

Weitere Suchergebnisse zu "Vapiano":

Vapiano Aktie: Kurz nachdem das Tief aus dem April bei 0,24 Euro erreicht und sogar etwas unterschritten wurde, sendeten die Bullen ein Lebenszeichen. So zog das Wertpapier von 0,21 auf nun 0,57 Euro an. Damit gehts für die verbliebenen Vapiano Anleger in Richtung des Mai, bzw. Juni-Hochs, von rund 1,40 Euro. Doch kann dieser Widerstandsbereich erreicht werden? Warum nicht, es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung