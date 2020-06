Vapiano Aktie: Es ist passiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Vapiano":

Vor 2 Monaten meldete Vapiano einen zusätzlichen Finanzierungsbedarf. Dieser wurde jedoch abgelehnt, da das Unternehmen vor der Corona-Krise nicht Schuldenfrei bzw. „gesund“ war. Allerdings hat sich kürzlich ein neuer Käufer gefunden. Ex Vapiano Vorstandsmitglied Mario C. Bauer erwirbt Vapiano für ca. 15 Millionen Euro und gründet neues Konsortium. Darunter ist auch Cafe de Sol Chef Delf Neumann in das Unternehmen integriert.

Ziel ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung