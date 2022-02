Vantage sponsert neues Offroad-Team von McLaren

London und Singapur (ots/PRNewswire) -Vantage (https://www.vantagemarkets.com/), der internationale Multi-Asset-Broker, gibt eine mehrjährige Partnerschaft mit McLaren Racing als offizieller Partner des McLaren Extreme E (MX)-Teams bekannt. Die Ankündigung erfolgt vor dem Start der Saison 2022. Das erste Rennen, der „Desert X Prix" in Saudi-Arabien, ist für den 19. und 20. Februar geplant.Die Extreme E-Rennserie ist ein neues Konzept im Motorsport, bei denen die Teams in hochmodernen elektrischen SUVs Geländefahrten in entlegene Gebiete der Welt unternehmen, um auf die Auswirkungen des Klimawandels aufmerksam zu machen.Die Partnerschaft zwischen Vantage und McLaren Racing ist ein Zusammenschluss zweier gleichgesinnter, weltweit anerkannter Marken, die an die selben Werte glauben: Nachhaltigkeit und Vielfalt sowie Gleichstellung der Geschlechter, Inklusion und Repräsentation. Gleichzeitig möchten sie für die Auswirkungen des Klimawandels sensibilisieren.Vantage ist aufgrund des Konzepts hinter Extreme E eine Partnerschaft mit McLarens Extreme E (MX) Team eingegangen. Ein Schwerpunkt für Vantage ist der Zugang zum Handel in weit entfernten Regionen der Welt. Das passt perfekt zu der Absicht von Extreme E, durch die Auswahl der Rennorte das Bewusstsein für die Herausforderungen des Klimawandels zu schärfen.Vantage schließt sich dem MX-Team von McLaren für seine Debütsaison in der Rennserie an, die erst zum zweiten Mal stattfindet. Das Branding ist auf der Chassisseite und dem Dach des McLaren MX-Rennwagens angebracht. Die Fahrer Tanner Foust und Emma Gilmour tragen während der diesjährigen 5-Rennen-Saison außerdem die Vantage-Farben auf ihrem Rennoverall.David Shayer, CEO von Vantage UK, erklärte:„Die Partnerschaft mit McLaren Racing ist ein großer Schritt für Vantage. Das Unternehmen schätzt Geschwindigkeit und Innovation genauso wie wir. Im Laufe unseres Rebrandings haben wir genau untersucht, welche Art von Unternehmen wir eigentlich sind. Im Rahmen unserer Strategie, unsere Bekanntheit zu beschleunigen, haben wir uns für ein Sponsoring in einem Sport entschieden, von dem wir dachten, dass er das Bewusstsein auf unsere verbesserten Dienstleistungen lenken kann."„Vor dem Hintergrund dessen, dass wir ein Broker sind, der beispiellose Technologie bietet, um schnellen Handel zu ermöglichen, erschien es uns sinnvoll, den Bereich Rennsport in Betracht zu ziehen, und da sind wir auf Extreme E und McLaren gestoßen. Es wurde sofort klar, dass es einige Parallelen zwischen unseren Marken und Branchen gibt, aber darüber hinaus haben wir auch beschlossen, uns aktiver in einem Sport zu engagieren und zu einem Sport beizutragen, der das Bewusstsein für den Klimawandel weckt und unsere Unterstützung bei der Bewältigung dieses weltweiten Problems deutlich macht."Zak Brown, CEO von McLaren Racing, erklärte:„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Vantage vor unserer ersten Extreme E-Saison. Es ist entscheidend, dass wir mit Partnern zusammenarbeiten, die für die Werte unseres Teams stehen, und Vantage teilt unser Engagement für Nachhaltigkeit, Innovation und Leistung.„Die Teilnahme an der Extreme E ist ein aufregendes neues Kapitel für McLaren Racing, und unsere Partnerschaft mit Vantage unterstützt uns dabei, diesen wichtigen Schritt zur Erweiterung unseres Rennportfolios zu gehen und gleichzeitig noch mehr über den Bereich Nachhaltigkeit zu lernen."https://www.vantagemarkets.com/sponsorship/mclaren/Informationen zu Vantage Vantage ist ein weltweit tätiger Multi-Asset-Broker, der seinen Kunden Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit CFDs auf Forex, Rohstoffe, Indizes und Aktien bietet.Vantage verfügt mehr als 10 Jahr Markterfahrung und hat seinen Hauptsitz in Sydney. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen über 1.000 Mitarbeiter in mehr als 30 Niederlassungen auf der ganzen Welt.Vantage ist mehr als nur ein Makler. Das Unternehmen bietet ein vertrauenswürdiges Trading-Ökosystem und eine schnellere und einfachere Handelsplattform, die es den Kunden ermöglicht, alle Handelsmöglichkeiten so gut wie möglich zu nutzen.Nutzen Sie Ihre Marktchancen und handeln Siesmarter mit @vantage.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1745450/2F1A8026_edited_Pic_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1745452/2F1A8043_edited_Smile_Pic_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1745453/MX_2022_Low3QL_40_Pic_3.jpgPressekontakt:Gwyneth Yeo,Leiterin für Branding und Kommunikation weltweit,Vantage,E-Mail: gwyneth.yeo@vantagemarkets.comOriginal-Content von: Vantage, übermittelt durch news aktuell