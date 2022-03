Vantage gibt den Startschuss für die Affiliate World Cup 2022 Promotion

Singapur, 2. März 2022 (ots/PRNewswire) -Vantage (https://www.vantagemarkets.com/), der internationale Multi-Asset-Broker, hat die Affiliate World Cup 2022 (AWC 2022) (https://partners.vantagemarkets.com/affiliate-world-cup-2022/?utm_source=prnewswire&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=awc22&utm_content=prnewswire_pressrelease_awc22_en-global-launch&ls=prnewswire_pressrelease_awc22_en-global-launch) mit einem großen Geldpreis von 100.000 $.Dies ist der erste globale Wettbewerb von Vantage für seine Mitglieder, der vom Lieblingssport der Welt - Fußball - inspiriert ist.Der Wettbewerb Affiliate World Cup 2022 läuft vom 2. März bis zum 18. Dezember 2022 und umfasst zwei Qualifikationsrunden für fünf qualifizierte Regionen sowie das große Finale.Qualifier 1 läuft vom 2. März bis zum 31. Mai, während Qualifier 2 vom 1. Juni bis zum 31. August läuft. Die 10 besten Partner aus jeder Region nehmen an der großen Endrunde teil, und diejenigen, die in ihren Regionen die ersten drei Plätze belegen, können ebenfalls bis zu 8.000 $ erhalten.Am Ende des großen Finales, das vom 1. September bis zum 18. Dezember läuft, erhält der beste Partner einen Hauptpreis von 100.000 $. Die Gewinner des zweiten und dritten Preises erhalten 20.000 $ bzw. 10.000 $.Der Wettbewerb endet am 18. Dezember 2022, am selben Tag wie das Finale der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022.Die AWC 2022 steht sowohl neuen als auch bestehenden Mitgliedsorganisationen in förderfähigen Regionen offen. Interessierte Partner können sich für das Gewinnspiel hier (https://partners.vantagemarkets.com/affiliate-world-cup-2022/?utm_source=prnewswire&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=awc22&utm_content=prnewswire_pressrelease_awc22_en-global-launch&ls=prnewswire_pressrelease_awc22_en-global-launch) anmelden. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.„Wir bei Vantage sind stolz darauf, ein effizientes und innovatives Handels-Ökosystem aufzubauen, das über die Bedürfnisse unserer versierten Kunden hinausgeht. Ein großer Teil unseres Erfolgs liegt in unseren engen Beziehungen zu unseren Partnern und IBs", sagt Marc Despallieres, Chief Strategy Officer bei Vantage.„Wir sind bereits dafür bekannt, dass wir einige der großzügigsten und flexibelsten Provisions- und Rabattstrukturen in der Branche haben, und unsere AWC 2022-Prämien kommen noch dazu. Wir sind begeistert, dass wir der erste in der Branche sind, der einen Wettbewerb wie diesen veranstaltet, um unsere Partner für ihre harte Arbeit fair zu belohnen."Informationen zu VantageVantage ist ein weltweit tätiger Multi-Asset-Broker, der seinen Kunden Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit CFDs auf Forex, Rohstoffe, Indizes und Aktien bietet.Mit mehr als 10 Jahren Markterfahrung. Vantage hat jetzt über 1.000 Mitarbeiter/Personal in mehr als 30 Niederlassungen weltweit.Vantage ist mehr als nur ein Makler. Das Unternehmen bietet ein vertrauenswürdiges Trading-Ökosystem und eine schnellere und einfachere Handelsplattform, die es den Kunden ermöglicht, alle Handelsmöglichkeiten so gut wie möglich zu nutzen.Mit @vantage können Sie Marktchancen nutzen, indem Sie intelligenter handeln.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1754412/Vantage_AWC_PR_Banner.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpgPressekontakt:Gwyneth Yeo,Global Branding & Communications,Vantage,E: gwyneth.yeo@vantagemarkets.com,M: +65 96275265Original-Content von: Vantage, übermittelt durch news aktuell