Vantage Data Centers expandiert weiter in Frankfurt

Denver (USA) & Luxemburg (ots) -Das Unternehmen baut ein neues Rechenzentrum und übernimmt das erste Data Center vollständig von seinen Partnern Energieversorgung Offenbach und der DataCenter-GroupVantage Data Centers, ein weltweit führender Anbieter für die Entwicklung von Hyperscale-Rechenzentren, gibt den Startschuss für den zweiten von insgesamt drei geplanten Bauabschnitten auf seinem 55MW-Campus in Offenbach. Im Endausbau wird dieser Bauteil 16MW kritische IT-Kapazität und 13.000 Quadratmeter umfassen und in der ersten Hälfte des Jahres 2024 für Kunden zur Verfügung stehen.Darüber hinaus hat Vantage das erste Rechenzentrum auf diesem Campus vollständig übernommen und somit seine Joint-Venture-Partner Energieversorgung Offenbach (EVO) und DataCenter-Group (DCG) ausgekauft. Die Partnerschaft mit der EVO als Energieversorger und Grundstückseigentümer des Geländes setzt Vantage dabei fort."Um der Nachfrage unserer Hyperscale- und Cloud-Kunden gerecht zu werden, treibt Vantage sein Wachstum in Frankfurt und Offenbach, den gefragtesten Rechenzentrumsmärkten in Europa, weiter voran", so Antoine Boniface, Präsident von Vantage Data Centers Europa. "Unsere Partnerschaft mit EVO und DCG hat entscheidend dazu beigetragen, dass wir diesen Campus so schnell für unsere Kunden öffnen konnten, und wir danken ihnen für ihre Zusammenarbeit bei diesem wichtigen Meilenstein."Auch Dr. Christoph Meier, Vorstandsvorsitzender von EVO, zeigt sich glücklich über die Entwicklung: "Wir freuen uns sehr, die Partnerschaft mit Vantage in dieser neuen Konstellation fortzusetzen. Wir können uns individuell auf unsere Kernkompetenzen konzentrieren, aber gemeinsam bringen wir die Technologie von heute und morgen voran. Dazu gehören auch nachhaltige und ökologische Lösungen für die Zukunft."Vantage wird die Abwärme des neuen Rechenzentrums gemeinsam mit EVO aufbereiten und der örtlichen Gemeinde zu Heizzwecken zur Verfügung stellen. Diese einzigartige Initiative unterstreicht die Bemühungen von Vantage, sich als verantwortungsbewusstes Unternehmen nachhaltig für die Regionen einzusetzen, in denen die Rechenzentren gebaut werden.Über Vantage Data CentersVantage Data Centers sorgt für Energie, Kühlung, Sicherheit und Konnektivität für die Unterbringung der IT weltbekannter Hyperscaler, Cloud Provider und Konzerne. Das Unternehmen entwickelt und betreibt Rechenzentren in je sechs Märkten in Nordamerika und Europa. Dabei entwickelt Vantage Data Centers Design und Architektur von Rechenzentren auf innovative Weise weiter, um diese erheblich verlässlicher, effizienter und nachhaltiger betreiben zu können. Das Ergebnis sind flexible Umgebungen für modernste digitale Infrastrukturen, die schnell skalieren können, wie es der Markt erfordert. Mehr unter www.vantage-dc.comPressekontakt:Mark FreemanVantage Data Centersmfreeman@vantage-dc.com+1-202-680-4243Yannik BartlingOseon for Vantage Data Centersyannik@oseon.com+49-69-34 86 909-15Original-Content von: Vantage Data Centers, übermittelt durch news aktuell