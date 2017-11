Vanke China plant urbane Bergvilla in Liangzhu (Stadt Hangzhou)

Geschichte der Stadt reicht fünftausend Jahre zurückHangzhou, China (ots/PRNewswire) - Vanke China wird unter demNamen "Junxi Yuntai" eine moderne urbane Bergvilla an derGeburtsstätte der Liangzhu-Kultur errichten (bekannt als die Wiegeder chinesischen Zivilisation). Bei der Architektur werden Vergleichemit Wright's Fallingwater gezogen. Sie integriert Berg, Stadt undGebäude und wird mit der fünftausend Jahre alten Kulturgeschichte zueinem weiteren Meisterwerk von Vanke Hangzhou.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/592721/Vanke.jpgIn Liangzhu hat sich Vanke Hangzhou um die Verbesserung undInnovation der lokalen Architektur verdient gemacht. Mit derArchitektur der urbanen Bergvilla wurden 5ren Landscape Design, GADund More Design Office beauftragt.GAD-Designer Zhang Kaijian beschreibt die Architektur mit denWorten "eintauchend, Muße und menschliche Interaktion". Er bezeichnetdas Design als eine positive und rücksichtsvolle Integration mit denumliegenden Gebäuden und der Landschaft, die das Land und dieGeschichte der Liangzhu-Zivilisation voll berücksichtigt undgleichzeitig Interaktion fördert.Justin Bridgland, Designer bei More Design Office, sieht dasGebäude zwischen leise und rastlos, wobei Rhythmus und Balance einegroße Rolle spielen. Die Bergvilla soll die Entspannung fördern undein Gefühl des harmonischen Nebeneinanders mit der Natur vermitteln.Architektur ist wie ein Reisetagebuch der Entwicklung menschlicherZivilisationen. Die Gebäude unterschiedlichen Alters bewahren diebesondere Atmosphäre dieser Ära und bieten Orientierung beimzukünftigen Siedlungsbau. Junxi Yuntai ist auf organisches Wachstumangelegt. Halb Stadt und die andere Hälfte Natur, interpretiert esdie Architektur einer Ära auf sensible Weise -- die Präsenz in derStadt, aber das Herz auf dem Berg. Der Berg soll bis 2019 fertiggestellt sein und ist jetzt für das allgemeine Publikum geöffnet.Pressekontakt:Mr. Shi+86 400 1078 078v-shicy04@vanke.comOriginal-Content von: Vanke China, übermittelt durch news aktuell