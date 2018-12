Die Vanille-Krise / 3sat-Wirtschaftsdoku über das Geschäft mit dem begehrten Gewürz (FOTO)

Mainz (ots) -Freitag, 14. Dezember 2018, 21.00 UhrErstausstrahlungDer Vanille-Markt ist leer gekauft, die Preise explodieren. Unddieser Preisanstieg hat nicht nur in den Herkunftsländern Folgen. DieWirtschaftsdokumentation "makro: Die Vanille-Krise" von Andreas Ewelsund Norbert Porta blickt hinter die Kulissen des Handels mit derkostbaren Schote.Noch vor fünf Jahren hat der Hamburger Kaufmann Christoph Hantke35 Euro pro Kilogramm Vanille bezahlt. Nun liegt der Kilopreis aufdem internationalen Markt bei bis zu 700 Euro. Seine Vanille bezogHantke bisher zu einem Großteil aus Madagaskar. Nun jedoch istvernünftige Qualität zu fairen Preisen dort nicht mehr zu bekommen:Viele Großkonzerne kaufen die Vanilleernte auf, für kleinere Händlerbleibt nichts mehr übrig. Aus diesem Grund sucht Hantke neue Märkteund reist nach Uganda. Denn dort vermehren sich die Vanille-Farmenrasant. Das afrikanische Land möchte vom Boom und von den hohenPreisen profitieren.Die hohen Preise für Vanille sorgen in manchen Anbauländern auchfür Unruhe: Bauern lynchen Diebe, Diebe töten Bauern. Auf Madagaskargibt es zwischen Vanille und Gewalt seit Jahren eine enge Verbindung.Seit mehr als zehn Jahren dokumentiert der madagassische ReporterMarino Rajaonina neben der Preisentwicklung auch Gewalttaten, die mitdem Vanillehandel in Verbindung stehen.Weitere Informationen sowie ein Artikel zum Thema"Vanille-Handel": https://ly.zdf.de/uo3/Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/makro3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell