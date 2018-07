Vanguard – Vanguard US Momentum Factor: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Vanguard - Vanguard US Momentum Factor-Schlusskurs wurde am 25.07.2018 an der Heimatbörse Cboe BZX mit 84,19 USD festgestellt.Nach einem bewährten Schema haben wir Vanguard - Vanguard US Momentum Factor auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 4 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Vanguard - Vanguard US Momentum Factor-Aktie ein Durchschnitt von 80,01 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 84,19 USD (+5,22 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 82,67 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+1,84 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Vanguard - Vanguard US Momentum Factor ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Vanguard - Vanguard US Momentum Factor erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

