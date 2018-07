Vanguard Mid-Cap: Geht es jetzt los?

An der Heimatbörse Xetra NYSE Arca notiert Vanguard Mid-Cap per 23.07.2018 bei 162,16 USD.Vanguard Mid-Cap haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 4 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 4 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Vanguard Mid-Cap-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 155,69 USD. Der letzte Schlusskurs (162,16 USD) weicht somit +4,16 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (159,65 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,57 Prozent), somit erhält die Vanguard Mid-Cap-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Vanguard Mid-Cap-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

Weiterlesen...