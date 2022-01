Vanguard Global Aggregate Bond UCITS-ETF: Immerhin!

Im laufenden Jahr hat sich für den Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF bislang keine klare Tendenz ergeben: Das Papier verzeichnet seit dem 1. Januar ein kleines Minus von 0,91 Prozent. Seit einer Woche hat sich bei dem Titel ebenfalls kaum etwas getan: Der Kurs verbuchte in den vergangenen fünf Tagen in kleines Plus von 0,53 Prozent. Kaum Bewegung gab es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



