Vanguard FTSE North America UCITS ETF US: Wie lange hält dieser Zustand noch an?

Vanguard FTSE North America UCITS ETF US gehört zum Unternehmen Vanguard Group (Ireland) Limited. Unter der ISIN: IE00BK5BQW10 kann der ETF in Deutschland an der XETRA Börse gehandelt werden. Der ETF hat seit dem 23. Juli 2019 seine Geschäfte aufgenommen und erzielt aktuell ein Gesamtvermögen von 1.236.088.576,00 Euro. Mit 93,00 Euro beendete Vanguard FTSE North America UCITS ETF US den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung