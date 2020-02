Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (CAD-hedged): Dies ist jetzt besonders wichtig

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (CAD-hedged) weist am 10.02.2020, 17:52 Uhr einen Kurs von 30.99 CAD an der Börse auf.

Unsere Analysten haben Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (CAD-hedged) nach 4 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (CAD-hedged) von 31,03 CAD ist mit +5,4 Prozent Entfernung vom GD200 (29,44 CAD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 30,9 CAD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +0,42 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (CAD-hedged)-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (CAD-hedged)-Aktie hat einen Wert von 44,08. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (47,81). Wie auch beim RSI7 ist Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (CAD-hedged) auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 47,81). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (CAD-hedged).

3. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (CAD-hedged) zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Hold"-Einstufung.