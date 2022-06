Vanguard FTSE All-World UCITS ETF: Jetzt kaufen oder Sparplan einrichten?

In den USA gab es bereits die ersten Zinsschritte. Der FED-Chef hat bereits angekündigt, weitere folgen zu lassen. Diese Zinsangst zeigt sich natürlich auch an den Börsen. Nervöser Handel hier und dort. Auch hierzulande wirft die anstehende EZB-Sitzung ihre Schatten voraus. In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich lohnt, den Vanguard FTSE All-World UCITS ETF jetzt zu… Hier weiterlesen