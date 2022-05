Vanguard FTSE All-World UCITS ETF: Jetzt kaufen oder Sparplan einrichten?

Am gestrigen Handelstag ist den Bären ein weiterer Schritt Richtung Süden gelungen. Sie drückten den Fonds auf ein neues, mehrmonatiges Tief. Damit bleibt die Lage weiterhin eingetrübt. Übergeordnet dürfte sich die Korrektur weiter fortsetzen. Es besteht sogar Gefahr, dass die Kurse des Fonds in Richtung 85,00 EUR abrutschen. In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich lohnt, den… Hier weiterlesen