Vanguard FTSE All-World UCITS ETF: Jetzt kaufen oder Sparplan einrichten?

An den internationalen Börsen geht es heiß her. Zum einen stellen sich größere Aufwärtsbewegung ein, zum anderen aber auch scharfe Abwärtsbewegungen. Zuletzt hatte unter anderem der Dow-Jones-Index ein neues Tief am Markt gesetzt. So tief wie diesen Monat stand der Kurs zuletzt im März 2021. Die Lage bleibt weiter ungewiss. In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich… Hier weiterlesen