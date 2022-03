Vanguard FTSE All-World UCITS ETF: Jetzt kaufen oder Sparplan einrichten?

In der Spitze kam es am 24. Februar dieses Jahres zum Erreichen der Kursmarke von 92,63 EUR. Im Rahmen dieses Rückgangs wird der langfristig relevante GD200 sehr hart auf die Probe gestellt und sogar unterschritten. Die große Frage ist jetzt – schaffen die Bullen das Ruder noch mal rumzureißen? In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich lohnt, den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung