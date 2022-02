Vanguard FTSE All-World UCITS ETF: Jetzt kaufen oder Sparplan einrichten?

Zuletzt kam es zu einem mittelschweren Börsen-Gewitter. Die Kurse fielen zum Teil kräftig. So hat auch der ETF von Vanguard in der Spitze fast 10 % abgeben müssen. Doch während der letzten Wochen zeigt sich eine Stabilisierung. In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich lohnt, den Vanguard FTSE All-World UCITS ETF jetzt zu kaufen oder ein Sparplan einzurichten.

Um zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung