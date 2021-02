Vanguard FTSE All-World-ETF: Ein „must have“ im ETF-Depot?

Der Vanguard ETF wurde am 22.05.2012 aufgelegt und ist ein ausschüttender Fonds in der Kategorie Aktien. Der ETF wurde von der Vanguard Group emittiert. Der Index setzt sich aus Stammaktien großer und mittlerer Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern zusammen. Er bildet die komplette Welt ab und ist damit breit diversifiziert unterwegs. Er gleicht im Aufbau dem bekannten MSCI World.