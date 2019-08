Vanguard Extended Duration: War die Aufregung umsonst?

Am 23.08.2019 ging die Aktie Vanguard Extended Duration an ihrem Heimatmarkt NYSE Arca mit dem Kurs von 145.38 USD aus dem Handel.

Auf Basis von insgesamt 5 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Vanguard Extended Duration entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Vanguard Extended Duration ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Vanguard Extended Duration-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 49,51, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 24,71, der für diesen Zeitraum eine "Buy"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Analysteneinschätzung: Vanguard Extended Duration erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 2 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Vanguard Extended Duration vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (28,78 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -80,21 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 145,38 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Vanguard Extended Duration erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Vanguard Extended Duration von 145,38 USD ist mit +22,84 Prozent Entfernung vom GD200 (118,35 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 131,15 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +10,85 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Vanguard Extended Duration-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.