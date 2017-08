Stuttgart (ots) -Vanessa Mai protestiert gemeinsam mit der TierrechtsorganisationPETA gegen Tierleid an Universitäten und Schulen. Auf einemdrastischen Fotomotiv ist zu sehen, wie die Sängerin mit einemSeziermesser aufgeschlitzt wird. "Ich sterb für dich" - so der Titeldes Motivs - gibt dem gleichnamigen Hit des Shooting-Stars einedüstere Wendung: Mai und PETA wollen damit auf die mehr als 55.000Tiere aufmerksam machen, die jährlich an deutschen Universitäten fürSezierkurse getötet werden. Darunter sind Kaninchen, Hühner, Katzenund Ziegen. Aber auch Stabheuschrecken, Frösche, Rinder, Schweine undPferde müssen für Übungen für Studierende herhalten. Mit der neuenKampagne appellieren die Künstlerin und PETA an die Hochschulen,Tierversuche und "Tierverbrauch" endlich zu beenden. ModerneForschungs- und Lehrmethoden vermitteln Wissen, ohne dass dafür Tieremissbraucht werden."Studien zeigen, dass eine Kombination aus modernen, tierfreienLehrmitteln mit praktischen Übungen der beste Weg ist, jungeMediziner und Naturwissenschaftler gezielt auf ihren Berufvorzubereiten" so Vanessa Mai. "Es ist veraltet und tierquälerisch,dass noch immer Tiere in der Lehre wie Objekte behandelt werden. Essind Lebewesen, die fühlen und leiden wie wir! Es ist an der Zeit,das zu beenden."Vanessa Mai ist erfolgreiche Sängerin, war Jury-Mitglied bei"Deutschland sucht den Superstar" im vergangenen Jahr und tanzte sichbei "Let`s Dance" in die Herzen der Zuschauer. Mai liebt Tiere undachtet im Alltag darauf, jede ihrer Entscheidungen so tierfreundlichwie möglich zu treffen. Dass Tiere im 21. Jahrhundert noch immer fürdie Lehre leiden müssen und getötet werden, obwohl es Alternativengibt, ist ihr unverständlich.Tierversuche finden nicht nur in Forschungs- und Testlaborenstatt. Auch an deutschen Hochschulen und Universitäten werden Jahrfür Jahr Tausende von Tieren in der Lehre gequält und getötet. Oftwerden Studierende durch die Studienordnungen gezwungen, Versuche anlebenden Tieren durchzuführen, obwohl die Ergebnisse längst bekanntsind und in jedem Lehrbuch stehen. So wird den Wissenschaftlern vonmorgen schon in den ersten Semestern beigebracht, Tiere alsVerbrauchsmaterial zu betrachten, ihre Schmerzen und ihren Tod alsunvermeidbar hinzunehmen und das eigene schlechte Gewissen oderwissenschaftliche Zweifel auszublenden. [1] Vor allem in denStudiengängen Biologie, Tiermedizin und Humanmedizin werden Tiere"verbraucht", also für Übungen und Versuche benutzt. Aber auch inStudiengängen wie Landschaftsökologie, Biochemie oderErnährungswissenschaften kann es vorkommen, dass Experimente anlebenden Tieren oder Sezierübungen durchgeführt werden. PETA fordert,dass Tierversuche und "Tierverbrauch" in der Lehre vollständigabgeschafft und durch die vielen vorhandenen, tierfreien undpädagogisch sinnvolleren Lehrmethoden, wie etwa den "TraumaMan",ersetzt werden.Studierende in einigen Bundesländern haben die Möglichkeit, sichauf Antrag von Lehrveranstaltungen mit Tierverbrauch befreien zulassen. Die Hochschulgesetze von Bremen, Hessen, Nordrhein-Westfalenund Saarland beinhalten eine Tierschutzklausel, die solche eineBefreiungsmöglichkeit vorsieht. PETA bietet StudierendenMuster-Befreiungsanträge unter studieren-ohne-tierversuche.de anQuellen:[1] Nick Jukes, "Why Replacement?" Interniche Conference, Brussels,February 2001.Weitere Informationen:http://www.peta.de/Vanessa-Mai#.WY2stXFpzIUhttp://studieren-ohne-tierversuche.de/Pressekontakt:Jana Fuhrmann, +49 711 860591-529, JanaF@peta.deOriginal-Content von: PETA Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell