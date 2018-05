Vanessa Mai: Schwiegermutter Andrea Berg als Top-Krankenschwester (FOTO)

Hamburg (ots) -Nach ihrem Proben-Unfall im April bekam Sängerin Vanessa Mai diebeste Hilfe von ihrer Schwiegermutter, Schlagerkönigin Andrea Berg."Wer 24 Stunden am Tag für mich da war, das war Andrea", sagt VanessaMai im GALA-Interview (Heft 20/2018, EVT 09.05.2018). "Sie ist jagelernte Krankenschwester und hat dadurch den Background. Undnatürlich kennt sie sich mit Bühnenunfällen aus." Vor zwei Jahrenerlitt Andrea Berg bei ihrer Pyro-Bühnenshow schwere Verbrennungen.Auch mental sei Andrea Berg in der schweren Zeit eine "riesigeStütze" gewesen, so Vanessa Mai weiter. "Ich habe mich leer undnutzlos gefühlt - gegenüber meinem Team, gegenüber meinen Fans. Ichwusste ja nicht, ob ich mit 26 vielleicht gar nicht mehr richtiglaufen kann. Doch Andrea hat zu mir gesagt: ,Die Leute werden dichtrotzdem lieben. Geh da raus!'."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbH & Co KGTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell