Hamburg (ots) - Nach Jobstress und einem Bühnenunfall hat Sängerin Vanessa Maiaus ihrer Krise herausgefunden. "Ich genieße einfach nur", sagt die 27-Jährigeim Interview mit GALA (Heft 4/2020, ab heute im Handel). "Ich bin jeden Tagfroh, dass ich das machen darf, was ich mache. Ich nehme wahr, lebe im Hier undJetzt." Typische Achtsamkeitsmethoden seien nicht ihr Ding. "Yoga habe ich malausprobiert, aber ich bin viel zu hibbelig dafür. Ich habe Hummeln im Hintern."Vanessa Mai setzt auf ihr persönliches Entspannungsprinzip: "Zu Hause. Couch.Serien. Mein Hund. Mein Mann. Dann ist alles gut. Außerdem bin ich wirklichtotal gern Hausfrau."Seit 2017 ist Vanessa Mai mit Andreas Ferber, 35, verheiratet, dem Stiefsohn vonSchlagerstar Andrea Berg. Am 25. Januar ist sie erstmals als Schauspielerin zusehen, an der Seite von Axel Prahl als Filmvater in dem ARD-Drama "Nur mit Dirzusammen".Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationSophie Charlotte HerzbergGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.dewww.gala.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6106/4493407OTS: Gruner+Jahr, GalaOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell