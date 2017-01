Vaneck Vecors Gold Miners (GDX): Neue Chance!

Rückblick: Goldaktien sind seit dem Herbst des vorigen Jahres von der Menuekarte der Bullen verschwunden und die Kurse vieler Wertpapiere des Sektors verloren teils rapide an Wert. Grund hierfür war natürlich der wieder schwächere Goldpreis selbst, welcher sich nach wie vor in einem technischen Abwärtstrend befndet. Erst in den letzten Handelstagen konnte sich der Sektor aus dem Abwärtstrend befreien

Meinung: Aktuell befnden wir uns am möglichen Beginn einer Trendwende nach oben. Ohne das Zutun des gelben Edelmetalls wird jedoch eine nachhaltige Rallye eher unwahrscheinlich sein. Darauf sollten Anleger unbedingt achten. Ansonsten sind Goldaktien selbst immer gern gesehene Kaufkandidaten am Beginn eines neuen Jahres. Aktuell scheint sich dieser Zyklus erneut zu wiederholen.

