Vandemoortele Stories: Erfolgsgeschichten von Herford bis zur südback (VIDEO)

Herford (ots) -Immer wenn Menschen aufeinandertreffen, erzählen sie sichGeschichten. Jeder Mensch liebt sie und schreibt seine eigene,persönliche Geschichte Tag für Tag fort. Auch Vandemoortele,Lebensmittelhersteller von Tiefkühlbackwaren und kulinarischen Ölen,Fetten und Margarinen, liebt Stories - vor allem die der Mitarbeiter.Wie sieht der Arbeitsalltag aus? Was treibt die Kollegen an? Wasmacht die Arbeit jedes Einzelnen besonders? Um das zu erfahren, hatdas familiengeführte Unternehmen mit europaweit 5.100 Mitarbeiterndie Kampagne "Our Stories" ins Leben gerufen. Mit Videos, Anzeigenund Advertorials werden seit Anfang 2019 Geschichten erzählt. Indiesen Geschichten erfährt der Leser bzw. Zuschauer, Spannendes ausdem Unternehmen, die kleinen und großen Erfolgstories der Kollegenund interessante Anekdoten.Den Auftakt der Stories macht Robert Maaßen, Country CommercialManager für Deutschland und Österreich. In dieser Story(https://www.youtube.com/watch?v=B2EyTbxRpA4) berichtet er von seinerArbeit bei Vandemoortele, was ihn anspornt und was sein persönlicherAntrieb ist, um Bestleistungen zu bringen. Tauchen Sie mit uns inseine Geschichte ein und erfahren, wofür sein "Unternehmer-Herz"schlägt.Neugierig geworden? Mehr Stories und Videos finden Sie auf unsererWebsite: https://vandemoortele.com/de-de. Besuchen Sie uns auch aufder südback Messe in Stuttgart, Halle 9, Stand B12. Wir freuen unsdarauf, unsere Erfahrungen und unsere kulinarischen Newcomer mitIhnen zu teilen.Über Vandemoortele: Vandemoortele ist ein führender europäischerHersteller von qualitativ hochwertigen Lebensmitteln. Das Unternehmenhat zwei Geschäftsbereiche: Tiefkühlbackwaren und Margarine,kulinarische Öle & Fette. Im Bereich Tiefkühlbackwaren bietet derHersteller Brot- und Brötchenspezialitäten aus Frankreich, Italiensowie Deutschland, ein großes Plunder- und Blätterteigsortiment, einereichhaltige Auswahl im Bereich American Bakery sowie eineausgewählte Anzahl erstklassiger Kuchen. Der Bereich Margarine,kulinarische Öle und Fette bietet Lösungen für jede Anwendungsformund präsentiert ein breites Sortiment an Frittierfetten, Melangen undMargarinen sowie Saucen für die professionelle Profiküche.Pressekontakt:Nina Sturm, Presse und KommunikationTel.: 05221-767-157nina.sturm@vandemoortele.comhttps://vandemoortele.com/de-deOriginal-Content von: Vandemoortele Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell