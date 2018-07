VanEck Vectors Uranium Plus Nuclear Energy: Wer hätte das gedacht?

Der VanEck Vectors Uranium Plus Nuclear Energy-Schlusskurs wurde am 23.07.2018 an der Heimatbörse NYSE Arca mit 51,26 USD festgestellt.Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir VanEck Vectors Uranium Plus Nuclear Energy einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob VanEck Vectors Uranium Plus Nuclear Energy jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die VanEck Vectors Uranium Plus Nuclear Energy-Aktie hat einen Wert von 52,53. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (30,68). Auch hier ist VanEck Vectors Uranium Plus Nuclear Energy weder überkauft noch -verkauft (Wert: 30,68), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für VanEck Vectors Uranium Plus Nuclear Energy.

