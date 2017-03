VanEck Vectors Steel (SLX): Neue Rallye oder Kurseinbruch?

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Rückblick: Der Stahlsektor (ISIN: US92189F2056) war in den letzten zwei Jahren einer der stärksten Sektoren überhaupt. Wurden die Aktien der Branche in den letzten Jahren noch nach unten geprügelt, entwickelten sich US-Steel,Timken Steel oder auch AK Steel danach zu absoluten Kursraketen. Besonders der Wahlsieg Trumps erzeugte noch einmal richtig viel Kaufsinteresse im Sektor.

Meinung: Doch vorige Woche sahen wir eine der größten Ausverkaufskerzen seit Monaten. Grund hierfür war, dass Investitionen für die geplanten Infrastrukturmaßnahmen in den USA wohl frühestens im Jahr 2018 anlaufen werden. So rasch werden die Umsätze in den Stahlunternehmen also nicht wachsen und dies stieß den Anlegern sauer auf.

