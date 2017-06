VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF: Interessanter Indexfonds für Minen!

Lieber Leser,

wer in Edelmetalle investiert, legt das Geld oft in Unternehmen aus dem Minengeschäft an. Fonds wie der VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF haben sich in dieser Hinsicht bewährt, da das Management vor allem auf Gold- und Silberproduzenten setzt. Diese Unternehmen müssen zumindest 50 % dessen, was sie verdienen, entweder als Gold- oder Silberproduzenten verdienen. Zudem streut der Fonds sowohl im Ausland wie auch unter den kleineren Minenwerten. Dies erhöht allerdings aus Sicht zahlreicher Fondsexperten neben den Chancen auch das Risiko. Sichtbar wird dies am maximalen Verlust von 12 % in diesem Jahr. Analysten wissen jedoch, dass dieser Verlust im Vergleich mit anderen Minenfonds wiederum vergleichsweise gering ausfällt.

Fonds ist günstig

Da der Fonds als Indexfonds konzipiert ist, bei dem die Zusammenstellung des Indizes die Maßgabe für das Fondsmanagement darstellt, ist er relativ günstig. Die Gesamtkostenquote liegt bei geringen 0,55 %. Erträge werden zudem ausgeschüttet. Investoren sollten aus technischer Sicht jedoch die Schwankungsbreite (Volatilität) des Fonds beachten. Binnen eines Jahres betrug die Volatilität knapp 45 %.

Auf Basis der aktuellen Kurse ist der Fonds zudem im klaren Abwärtstrend. Mindestens 10 % fehlen, um den technischen langfristigen Aufwärtstrend wieder zu erreichen.

Daher ist der Fonds im roten Bereich, bleibt aber für Investoren in diesem Segment immerhin kostengünstig.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.