VanEck Vectors Gold Miners ETF: Es geht wieder aufwärts!

Nach langer Durststrecke konnte der Goldpreis sich im April endlich wieder erholen. Das wirkt sich an der Börse vor allem auf Papiere von Gold-Minern aus, was wiederum einen positiven Effekt auf damit verbundene Fonds wie den VanEck Vectors Gold Miners ETF hat. Der rutschte im Februar unter die Marke von 18 Euro, was einem Verlust von 20 Prozent im Vergleich ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.