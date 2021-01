VanEck Aktien: Dem Krypto auf der Schliche?

Es gibt immer noch keinen börsengehandelten Bitcoin-Fonds in den USA. Wann sich das ändern wird, steht zur Debatte, aber in der Zwischenzeit haben Investoren einige andere Möglichkeiten, die sie in Betracht ziehen können, darunter börsengehandelte Blockchain-Fonds.

VanEck, ein ETF-Emittent, der schon lange einen Bitcoin-ETF im Visier hat, schlägt ein weiteres Rezept vor: Den VanEck Vectors Digital Assets ETF. Der Emittent enthüllte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung