Value: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Value, die im Segment "Asset Management & Custody Banken" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 23.10.2019, 15:48 Uhr, an ihrer Heimatbörse Hong Kong mit 3.85 HKD.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Value entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Value konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Value auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Value verläuft aktuell bei 5,16 HKD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 3,91 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -24,22 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 4,06 HKD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Value-Aktie der aktuellen Differenz von -3,69 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

3. Dividende: Value schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,5 % und somit 3,59 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 5,09 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".