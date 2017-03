Value-Tipp: Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen

Liebe Leser,

In den vergangenen Tagen erhielt ich einige Anfragen bzgl. des Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen.

Dieser Fonds steht auf den Empfehlungs-Listen meiner Börsendienste „Depot-Optimierer“ und „Einsteiger-Depot“. Es findet dieser Tage eine Umstellung bei dem Fonds statt, die für Anleger aber keine große Bedeutung hat.

Sollten Sie in diesem Fonds investiert sein, können Sie das Schreiben Ihrer Bank, welches Sie über die Umstellung informiert, einfach zu Ihren Akten legen und brauchen nichts weiter zu tun. Und wenn ich schon bei diesem Fonds bin, möchte ich den Fonds noch denjenigen unter Ihnen, die ihn nicht kennen, kurz vorstellen:

Der Fonds im Kurzportrait

Der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen investiert in unterbewertete Aktien mit einer hohen Sicherheitsmarge, um das Risiko zu reduzieren, gleichzeitig aber auch die Rendite-Chancen zu erhalten.

Der Fokus liegt auf Small und Mid Caps (also Aktien von kleinen und mittelgroßen Firmen) mit Schwerpunkt Europa, die eine hohe Dividendenrendite erwarten lassen. Der Fonds dient dem langfristigen Erhalt und Zuwachs des Vermögens. Ob institutionelle Investoren wie Stiftungen, Versorgungs-Kassen und Versicherungen oder Privat-Anleger – das Ziel ist für alle gleich:

auf Dauer kein Geld zu verlieren und darüber hinaus eine mittel- bis langfristig überdurchschnittliche Rendite zu erzielen. Abschließend möchte ich Ihnen noch einen Überblick darüber geben, wie der Fonds derzeit seine finanziellen Mittel investiert und welches die wichtigsten Positionen innerhalb des Fonds sind.

So ist der Fonds derzeit positioniert

Der Fonds investiert derzeit 67,6% seines Fondsvermögens in Aktien, 18,8% in Absicherungs-Positionen, 8,03% in Gold, hält einen Kassenbestand in Höhe von 4,52% des Fondsvermögens und investiert 1,03% in Anleihen.

Die 5 größten Aktien-Positionen sind augenblicklich:

Stada Arzneimittel (Anteil: 9,64%), die Google-Mutter Alphabet (Anteil: 4,88%), Berkshire Hathaway (Anteil: 4,51%), Washtec (Anteil: 4,08%) und Metro mit einem Anteil von 3,94%.

Fazit

Wenn Sie auf der Suche nach einem soliden Basis-Investment für Value-Anleger sind, ist der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen für Sie definitiv einen Blick wert.

Ein Beitrag von Rolf Morrien.