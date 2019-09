Value Line: Der Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Value Line":

Für die Aktie Value Line stehen per 24.09.2019, 10:56 Uhr 24.35 USD an der Heimatbörse NASDAQ CM zu Buche. Value Line zählt zum Segment "Diversifizierte Finanzwerte".

Nach einem bewährten Schema haben wir Value Line auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Value Line schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,31 % und somit 1,78 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 5,09 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Value Line mit einer Rendite von 1,32 Prozent mehr als 6 Prozent darunter. Die "Kapitalmärkte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 8,02 Prozent. Auch hier liegt Value Line mit 6,7 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Value Line mit einem Wert von 20,17 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Kapitalmärkte" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 33,62 , womit sich ein Abstand von 40 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.