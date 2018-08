Value Investments: Jetzt wird’s richtig interessant

Am 09.08.2018 ging die Aktie Value Investments an ihrem Heimatmarkt Venture mit dem Kurs von 38,75 CAD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Asset Management & Custody Banken".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Value Investments auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Value Investments erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 20,31 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Asset Management"-Branche sind im Durchschnitt um 11,17 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +9,15 Prozent im Branchenvergleich für Value Investments bedeutet. Der "Financials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 11,57 Prozent im letzten Jahr. Value Investments lag 8,74 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Value Investments liegt mit einem Wert von 31,01 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 10 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Asset Management" von 28,07. Durch das verhältnismäßig hohe KGV kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Sell".

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Value Investments in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Value Investments wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Hold"-Rating.