Value: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Value, die im Segment "Asset Management & Custody Banken" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 03.11.2019, 01:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse Hong Kong mit 4.27 HKD.

Wie Value derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Value ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 25,27 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 6 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 26,95 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Dividende: Derzeit schüttet Value niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte. Der Unterschied beträgt 3,55 Prozentpunkte (1,54 % gegenüber 5,09 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Value-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 5,1 HKD mit dem aktuellen Kurs (4,27 HKD), ergibt sich eine Abweichung von -16,27 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 4,06 HKD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+5,17 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Value ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.