ValueLabs erhält höchste Auszeichnung für Mitarbeiterbetreuung

Hyderabad, Indien (ots/PRNewswire) -Das Unternehmen reiht sich dank seines Engagements für den Erfolg seiner Mitarbeiter in die Riege der früheren Preisträger wie Apple und Cisco einValueLabs, ein globaler Anbieter von Technologiedienstleistungen, wurde bei den diesjährigen Stevie® Awards for Great Employers mit dem prestigeträchtigen Gold Stevie® Award für seine prompte und engagierte Reaktion auf die Bedürfnisse seiner Mitarbeiter während der Pandemie - und darüber hinaus - ausgezeichnet. Zu den früheren Stevie®-Preisträgern gehören Apple, IBM, KPMG, Cisco, Dell, Bank of America, McAfee und AT&T.Aufgrund ihres Engagements, ihre Mitarbeiter zu inspirieren und ihren Erfolg zu sichern, ist ValueLabs in diese beeindruckende Liste aufgenommen worden. Das Unternehmen stellt seine Mitarbeiter in den Mittelpunkt seines Handelns und ist ständig bemüht, die Erfahrungen der Mitarbeiter zu verbessern. Ergänzt wird dies durch das einzigartige halbjährliche Beurteilungsprogramm, bei dem die Mitarbeiter Feedback geben können, Möglichkeiten zur Weiterentwicklung erhalten und häufiger als in den meisten anderen Unternehmen für hervorragende Leistungen belohnt werden. All dies hat dazu geführt, dass das Unternehmen den branchenweit führenden Employee Net Promoter Score (eNPS) und diese begehrte internationale Anerkennung erhalten hat.Arjun Rao, CEO von ValueLabs, sagt: "Diese Anerkennung bestätigt unseren Kernwert, dass Mitarbeiter und Kunden immer an erster Stelle stehen. Und an diesen Kernwert halten wir uns, ungeachtet der Umstände. Wir betrachten uns als einen sehr herzlichen und liebevollen Arbeitgeber."Zusätzliche Informationen:- Die Stevie® Awards gehören zu den begehrtesten internationalen Wirtschaftspreisen, mit denen die Leistungen und positiven Beiträge von Organisationen und Berufstätigen weltweit gewürdigt werden.- Jedes Jahr gehen mehr als 12.000 Bewerbungen von Organisationen aus über 70 Ländern ein.- In diesem Jahr wurden mehr als 950 Nominierungen von Unternehmen aller Größenordnungen aus 29 Ländern in einer Vielzahl von personalbezogenen Kategorien eingereicht.- Vor allem die Covid-19-Response-Kategorien waren in diesem Jahr hart umkämpft.Informationen zu ValueLabsValueLabs (https://www.valuelabs.com/) ist ein globales Technologieunternehmen, das sich auf die Bereiche Software-Produktentwicklung, Datentechnologie, Design und Beratung spezialisiert hat und sich dabei auf das Digital Flywheel(TM) (https://www.valuelabs.com/innovation/) stützt. In den letzten 24 Jahren ist das Unternehmen auf 31 Standorte mit über 6.500 Mitarbeitern und 200 Kunden weltweit gewachsen. Ihr Fokus auf Mitarbeiter und Kunden hat zu branchenführenden Net Promoter Scores (NPS) von über 68 bzw. 84 geführt.Pressekontakt:Ipsita Mohantycontactus@valuelabs.comhttps://www.valuelabs.com/business-form/Video https://mma.prnewswire.com/media/1693947/ValueLabs.mp4Logo https://mma.prnewswire.com/media/1343811/ValueLabs_Logo.jpgOriginal-Content von: ValueLabs, übermittelt durch news aktuell