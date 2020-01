ValueLabs erhält Bewertung als CMMI V2.0-Dev Level 5

Hyderabad, Indien (ots/PRNewswire) - ValueLabs LLP (https://www.valuelabs.com/),ein globales Technologieunternehmen, wurde im Entwicklungsmodell-Aspekt von CMMIV2.0 mit Level 5 bewertet.Capability Maturity Model Integration (CMMI) ist ein Schulungs- undBewertungsprogramm zur Verbesserung auf Prozessebene. Diese Bewertung wurde mitdem vom CMMI-Institut vorgeschriebenen "Benchmark"-Bewertungsverfahrendurchgeführt, das die neuartigen agilen Projekte bei ValueLabs abdeckt.Der Grund für diesen Bewertungserfolg sind hervorragende Leistungen bei derRealisierung sowie hohe Reifegrade bei Qualität, Produktivität, Vorhersage undSchätzung, was zu einem erstklassigen Kundenservice führt. In einer optimiertenLevel-5-Umgebung bietet ValueLabs ausfallsichere Prozesse, die sicherstellen,dass die Kundenerwartungen erfüllt, wenn nicht gar übertroffen werden.Arjun Rao, Gründer und CEO von ValueLabs, erklärte: "Die CMMI V2.0 Bewertungunterstreicht unsere Fähigkeiten in der Produktentwicklung sowie die Art undWeise, wie wir unseren Kunden erstklassige digitale Lösungen liefern."ValueLabs ist damit eine von wenigen Organisationen weltweit, die mit diesemGrad bewertet wurden. Ermöglicht wurde diese erfolgreiche Bewertung durchkontinuierliche Verbesserungen in Projekten, Kundenbetreuung und der gesamtenOrganisation.Informationen zu ValueLabsValueLabs ist ein globales Technologieunternehmen für Produktentwicklung,Datentechnologie und digitale Dienste. Die von The Digital Flywheel(TM)betriebenen ValueLabs bieten End-to-End-Lösungen in den BereichenKundenerlebnis, Daten und Analytik, Produktentwicklung sowie Automation. In denvergangenen 22 Jahren konnte das Unternehmen weltweit auf 30 Standorte, 5.500Mitarbeiter und 150 Kunden wachsen und wurde mehrere Jahre in Folge von Seitender Kunden mit einem branchenführenden NPS (Net Promoter Score) von über 75ausgezeichnet.Pressekontakt:Bhavana Reddybhavana.madadi@valuelabs.comFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1078433/CMMIDEV_5.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1022046/ValueLabs_LLP_Logo.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/138528/4496245OTS: ValueLabsOriginal-Content von: ValueLabs, übermittelt durch news aktuell