Valtech übernimmt vielfach ausgezeichnete Digitalagentur people interactive

London / Köln (ots) - Die globale Fullservice-DigitalagenturValtech gab heute die Übernahme von people interactive bekannt.Die Kölner Digitalagentur people interactive, deren Anteilebislang von der eigenen Geschäftsführung und Jung von Matt gehaltenwurden, wurde 1999 gegründet. Über die Jahre verzeichnete dieAgentur, die für herausragende digitale Markenerlebnisse für großeUnternehmen und Marken vielfach ausgezeichnet wurde, beeindruckendesWachstum. people interactive ist Digital Lead Agency für die DeutscheLufthansa; weitere Hauptkunden der Agentur sind Telekom, TUI, Gothaerund Miele.Mit der Übernahme baut Valtech Experience Design-Kompetenz aus undetabliert sich weiter als eine der führenden deutschenDigitalagenturen - mit nun über 300 Mitarbeitern mit Standorten inDüsseldorf, München, Frankfurt am Main und Köln.In den vergangenen Jahren hat people interactive im ExperienceDesign kontinuierlich Maßstäbe gesetzt. Wir sind begeistert, dieseExpertise nun mit unseren Kompetenzen verbinden zu können um unserenKunden außergewöhnliche, herausragend gestaltete Lösungen zu bieten",erklärt Valtech Geschäftsführer Uwe Tüben.Valtech zählt seit Jahren zu den Top Ten unserer Branche. Zusammensind wir optimal für alle Herausforderungen der DigitalenTransformation gerüstet", sagt Stephan Mosblech, Gründer von peopleinteractive.Wir freuen uns sehr darauf, unsere Stärken nun in eineminternationalen Kontext ausspielen zu können. Der Markt steht voreiner bedeutenden Konsolidierungsphase. Wir sind davon überzeugt,dass Breite und Tiefe unserer Expertisen, unsere langjährigeErfahrung mit einer Vielzahl von Marken und unsere globale Stärkekünftig entscheidende Wettbewerbsvorteile sein werden", so peopleinteractive Geschäftsführer Markus Keller.Um in unserer zunehmend vernetzten Umgebung sämtliche Touchpointsoptimal bespielen zu können, ist ganzheitliches Service-Designunabdinglich. Zusammen mit People Interactive wird Valtech damitfortfahren, für Kunden herausragende digitale End-to-End-Lösungen zukonzipieren und umzusetzen", so Andreas Peters, der gemeinsam mit UweTüben an der Spitze von Valtech Deutschland steht. "Das gesamte Teamvon people interactive besticht durch ansteckende Energie undunglaubliches Talent. Ihr bemerkenswertes Verständnis sämtlicherAspekte von Design und Customer Experience hat beeindruckende Kunden- sowohl im lokalen Markt, als auch im Ausland - angezogen. DerZusammenschluss mit einer Agentur von solcher Qualität hat es unsermöglicht, unser Geschäft in Deutschland zu erweitern undgleichzeitig unsere Kernkompetenzen und unsere Präsenz in denBereichen Hotel, Reise und Touristik sowie Telekommunikation zuvertiefen ", sagte Olivier Padiou, Group Chief Operating Officer vonValtech.Über people interactivepeople interactive steht als digitale Kommunikationsagentur fürdie Entwicklung einzigartiger Produkt- und Markenerlebnisse ininteraktiven Medien. Die Agentur verbindet dabei die Kraft vonprofessionellem, kreativem Design mit der systematischen Entwicklungoptimierter User Experience. Für Kunden wie Deutsche Lufthansa,Deutsche Telekom, Miele, Gothaer Versicherungen und zahlreicheweitere Unternehmen entwickelt People Interactive individuelleLösungen für die cross-digitale Kommunikation im Web, auf mobilenEndgeräten und für digitale Kommunikationssysteme im Raum. DieAgentur wurde 1999 in Köln gegründet und beschäftigt momentan 80feste Mitarbeiter. Geleitet wird die Agentur durch Stephan Mosblechund Markus Keller. People Interactive hat es sich zur Aufgabegemacht, unverwechselbare Erlebnisse zu schaffen: Immer mit einemmessbaren Ziel, immer perfekt inszeniert, immer interaktiv erlebbar -ideas innovating business.www.people-interactive.deÜber Valtech"Where Experiences are Engineered": Die globale DigitalagenturValtech steht für die neue, wegweisende Vernetzung von Kunden mitihren Endverbrauchern, für nahtlose Kundenerfahrungen und dieOrchestration kanalübergreifender Customer Journeys. Wir sindInnovatoren, Designer, Marketer, Kreative und Entwickler auf 5Kontinenten mit Standorten in 13 Ländern (Deutschland, USA, UK,Kanada, Frankreich, Niederlande, Schweden, Schweiz, Dänemark, Indien,Australien, Singapur, Argentinien). Zu den Kunden von ValtechDeutschland zählen u.a. Audi, Bertelsmann Music Group, BMW, Porsche,Linde, Bayer CropScience, Marc O'Polo und Henkel. Durch den Einsatzvon Innovation und Agilität schafft Valtech beispiellosen Erfolg für500 weltweite Kunden bei der Optimierung von Time-to-Market undReturn on Investment.www.valtech.comPressekontakt:Gerd RosenackerHead of MarketingValtech GmbH+49 176 99 52 14 69gerd.rosenacker@valtech.deOriginal-Content von: Valtech, übermittelt durch news aktuell