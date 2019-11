Valtech Mobility intensiviert Partnerschaft mit Elektromobilhersteller e.GO und ist Mitglied des RWTH Aachen Campus (FOTO)

Aachen / München (ots) -Valtech Mobility, Joint Venture von Audi Electronics Venture (AEV) und derDigitalagentur Valtech, engagiert sich auf dem RWTH Aachen Campus, der sich zueinem der größten Forschungslandschaften Europas entwickelt. Zum einen verkündetdas Unternehmen seine Mitgliedschaft im European 4.0 Transformation Center, zumanderen seine Zusammenarbeit mit dem Elektromobilhersteller e.GO Mobile AG mitSitz auf dem RWTH Aachen Campus.Die digitale Serienentwicklung des Aachener Elektrofahrzeuges e.GO Life auf demRWTH Aachen Campus beruht auf dem Architekturansatz des Internet of Productionmit den drei Hauptbereichen Development Cycle, Production Cycle sowie User Cycle(für Marketing, Vertrieb, Produktnutzung durch den Kunden und Service). EineVielzahl der digitalen Features für den User Cycle, insbesondere Apps fürElektroautofahrer und die beteiligten Werkstätten, entstand in Kooperation mitder Softwaremanufaktur Valtech Mobility, die seit mehr als 20 Jahren digitaleLösungen rund ums vernetzte Fahrzeug für Kunden wie Audi, VW, Skoda, Bentley,Lamborghini, Daimler, Seat oder Porsche entwickelt.In enger Zusammenarbeit mit der e.GO Mobile AG entwickelte das MünchenerUnternehmen, das schon maßgeblich an der ersten Konzernplattform von VWbeteiligt war, das zentrale Backend des Elektrofahrzeuges e.GO Life in der AzureCloud, um einerseits die Vernetzung der Fahrzeuge, andererseits die Integrationder Werkstätten zu realisieren.Aufbauend darauf entstand eine Customer-App (Android / OS), die dieFull-Digital-Experience komplettiert und dem Fahrer ortsunabhängig Informationenzu verbleibender Reichweite, Batteriestatus, Kilometerstand und telemetrischeDaten zur Verfügung stellt. Valtech Mobility, die als End-to-End-Dienstleisterganzheitlich Strategie, Entwicklung, Software-Architektur und UX-Designbetreuten, übernimmt seither den Betrieb dieser Plattform und unterstützt e.GObeim Aufbau eines Support-Prozesses für deren IT-Infrastruktur. Die Partnerbeschlossen nun gemeinsam, die Evolution der Plattform und neue Features,Funktionalitäten und Geschäftsmodelle für die kommenden Mobilitätsgenerationenvoranzutreiben. Zudem werden die Fahrzeugdaten gesammelt, ausgewertet und in dieProduktion zurückgespielt, um den Herstellungsprozess kontinuierlich zuoptimieren.Ernest Debets, Vice President Digitalisierung der e.GO Mobile AG, dazu: "DieValtech Mobility GmbH ist ein starker Partner und sichert uns die fristgerechteBereitstellung unserer digitalen Services. Innovationen und deren schnelleEntwicklungsgeschwindigkeit mit dem Ziel einen ambitionierten Go-To-Market zuerreichen benötigen einen Partner, auf den man sich stets verlassen kann, dergenauso agil unterwegs ist wie die eigene Organisation und der als Expertezuverlässige und skalierbare Ergebnisse schafft. Wir freuen uns weitere Dienstegemeinsam mit Valtech Mobility entwickeln und anbieten zu können."Andreas Peters, Geschäftsführer der Valtech Mobility GmbH, sagt: "Wir freuen unssehr, Teil eines solch agilen Umfelds zu sein und zu diesem smarten, innovativenund inspirierenden Unternehmen beitragen zu können. Zugleich bietet uns diesePartnerschaft die Gelegenheit, von den neuen Impulsen und Produktionsprozessenzu lernen - um digitale Lösungen zu schaffen, die aus interdisziplinärerPerspektive bis ins Detail auf den Kunden zugeschnitten sind."Valtech Mobility wird Mitglied auf dem RWTH Aachen CampusDas E4TC steht auf dem RWTH Aachen Campus für alle Aspekte der Digitalisierungvon Produkten und Services, Unternehmensprozessen und Geschäftsmodellen. DieCampus-Infrastrukturen erlauben die konkrete und agil umgesetzte Verzahnungphysischer und digitaler Produkte bzw. Prozesse, unter anderem in Bezug aufProduct-Lifecycle-Management, Systems-Engineering, Enterprise-Resource-Planning,Service-Lifecycle-Management und das Internet-of-Things. Das E4TC bündelt dabeidas universitäre Fachwissen in diesen Themenfeldern und koordiniert dieZusammenarbeit zwischen verschiedenen namhaften Industrie-, Software- undForschungspartnern.Das E4TC und seine Mitgliedsunternehmen können so unternehmensweit übergreifendeProzesse und digitale Lösungen gemeinsam realisieren, um Gesamtoptima zuermöglichen. Die Serienproduktion des Elektro-Stadtfahrzeugs e.GO Life, dessenEntwicklung das E4TC begleitet hat, stellt den Erfolg des Konzepts unter Beweis.Im Rahmen der Immatrikulation im E4TC auf dem RWTH Aachen Campus bringt sichValtech Mobility im Bereich "User Cycle" ein.Dr. Rupert Deger, Centerleiter und Geschäftsführer des E4TC ergänzt: " Wir sindstolz auf die besondere Mischung unserer Mitgliedsunternehmen, die sowohl ausverschiedenen Industriebranchen, als auch aus unterschiedlichen Bereichen fürStandardsoftware und maßgeschneiderte Lösungen kommen. Die Software-ManufakturValtech Mobility prägt dabei die differenzierenden kundenorientierten digitalenSchaufenster bei der Produktnutzung".Über Valtech MobilityValtech Mobility ist eine Software-Manufaktur für digitale Lösungen rund um dasvernetzte Fahrzeug. Die Kernthemen des Joint Ventures, das 2018 von derDigitalagentur Valtech und Audi Electronics Venture (AEV) gegründet wurde, sindBig Data, Elektromobilität, autonomes Fahren und vernetzte Plattformen. ZumKundenkreis der Valtech Mobility GmbH gehören Audi, VW, Skoda, Bentley,Lamborghini, e.GO Mobile, Seat oder Porsche. Am Unternehmenssitz in München undan weiteren Standorten in Düsseldorf, Frankfurt, Dresden, Ingolstadt sowieBraunschweig sind rund 200 Mitarbeiter tätig. www.valtech-mobility.comÜber e.GO Mobile AGDie e.GO Mobile AG wurde 2015 von Prof. Dr. Günther Schuh als Hersteller vonElektrofahrzeugen gegründet. Auf dem RWTH Aachen Campus nutzen die mehr als 450Mitarbeiter das einzigartige Netzwerk des Campus mit seinenForschungseinrichtungen und ca. 360 Technologieunternehmen. In agilen Teams wirdan verschiedenen kostengünstigen und kundenorientierten Elektrofahrzeugen fürden Kurzstreckenverkehr gearbeitet. Die Serienproduktion des e.GO Life ist imMärz 2019 im neuen e.GO Werk in Aachen Rothe Erde angelaufen.www.e-go-mobile.com/Über European 4.0 Transformation Center GmbHDas European 4.0 Transformation Center (E4TC) bietet eine Kooperationsplattformauf dem RWTH Aachen Campus, die Industrieunternehmen und Hochschulinstitutevereint, um neue Lösungen für die digitale Transformation der produzierendenIndustrie zu entwickeln. Die Mitglieder des E4TC greifen dazu auf die LivingDemonstrator-Umgebung des RWTH Aachen Campus zurück, um die physisch-digitalenErgebnisse, die interdisziplinär erarbeitet werden, direkt und tangibel zuvermitteln. Die e.GO Mobile AG, ein Hersteller von Elektrofahrzeugen, dient dabei als anschauliches Beispiel einer ganzheitlichen 4.0 Transformation, die durch das E4TC aktiv gestaltet und begleitet wird. Das E4TC umfasst zurzeit 13 internationale Mitgliedsunternehmen aus der Software und Hardwarebranche. www.e4tc.de Über RWTH Aachen Campus Der RWTH Aachen Campus trägt dazu bei, die Forschungskompetenz der RWTH sichtbarer zu machen. Das Projekt schafft einen Verbund aus Wissenschaft und Wirtschaft. Die Experten forschen an definierten, relevanten Themen. Die langlebigen Forschungsbereiche werden durch Cluster repräsentiert. Diese sind in Center unterteilt, in denen jeweils interdisziplinäre Wissenschaftlerteams und Industriekonsortien gemeinsam an speziellen Zukunftsfragen mit visionären Lösungsansätzen arbeiten. www.rwth-campus.com