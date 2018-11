Valsartan-Skandal: Experten mahnen Umdenken an

Baierbrunn (ots) - Nach dem Skandal um verunreinigteBlutdrucksenker pochen Experten auf grundsätzliche Konsequenzen imUmgang mit Arzneistoffen. "Die Patienten sind zutiefst verunsichertund verlieren zunehmend das Vertrauen in die Arzneimitteltherapie",warnt der Vorsitzende des Deutschen Apothekerverbands, Fritz Becker,im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". "Was muss eigentlich nochalles passieren, damit die Krankenkassen erkennen, dass es gute undsichere Medikamente nicht zu Dumpingpreisen gibt?" Denn dieSicherheitsstandards in Billiglohnländern entsprechen oft nicht deneuropäischen Anforderungen, weshalb die Hersteller dort anfälligerfür Produktionsprobleme sind.Im Juli waren europaweit zahlreiche Präparate mit dem häufigverordneten blutdrucksenkenden Wirkstoff Valsartan zurückgerufenworden. Sie waren wahrscheinlich mit der krebserregenden SubstanzN-Nitrosodimethylamin verunreinigt. Die Aufsichtsbehörden versagtenim Valsartan-Skandal offenbar an verschiedenen Stellen. Daszuständige European Directorate for the Quality of Medicines andHealthCare in Straßburg etwa erkannte die Verunreinigungen nicht undbestätigte, dass der Wirkstoff gemäß den Anforderungen desEuropäischen Arzneibuchs produziert worden sei. "WennArzneimittelhersteller weiterhin global einkaufen, dürfen sie sichnicht auf Zertifikate chinesischer Hersteller verlassen, sondernmüssen mehr in die Qualitätssicherung investieren", fordert daherunter anderem der Präsident der Bundesapothekerkammer, Dr. AndreasKiefer. "Wir brauchen bessere Kontrollmöglichkeiten."Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 11/2018 B liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell