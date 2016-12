Valora Holding: Weiter auf ERFOLGSKURS!

Liebe Leser,

Valora hat im 1. Halbjahr den Umsatz um 4,8% auf über 1 Mrd SFr und das operative Ergebnis (EBIT) um 47,2% auf 30,4 Mio SFr gesteigert. Die EBIT-Marge stieg um 0,8 auf 2,9%. Der Anstieg resultierte aus der positiven Entwicklung im Einzelhandel in Deutschland und dem Wachstum in der Lebensmittelsparte. Im Einzelhandel in der Schweiz, aber auch in Österreich kamen vor allem die Synergien aus dem Zusammenschluss mit dem Handelsgeschäft von Naville zum Tragen.

Der Roll Out ist für 2017 geplant

Zudem führte die Reorganisation zu weiterem Wachstum. Unterm Strich blieb ein Gewinn von 17,8 Mio SFr im Vergleich zu einem Verlust von 26,3 Mio SF im 1. Halbjahr 2015. Dieses war von Wertberichtigungen in den nicht weitergeführten Geschäftsbereichen negativ beeinflusst worden. Die Sparte Retail bestätigte den bereits 2015 eingeschlagenen Wachstumskurs. Die Sparte Food Service entwickelte sich auf vergleichbarer Fläche, wie auch bei der Expansion im Bereich Ditsch und Brezelkönig positiv.

Neben der Eröffnung eines weiteren Ablegers in Graz, wurden die internationale Expansion und die Entwicklung eines Franchisekonzeptes nahezu abgeschlossen. Der Roll Out ist für 2017 geplant. Neu wird das Verkaufsformat Spettacolo dem Bereich Food Service Schweiz zugerechnet. Valora ist überzeugt, dass die im Frühjahr bekanntgegebenen Ergebniserwartungen für 2016 am oberen Rand der Bandbreite zu liegen kommen

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse