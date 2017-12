Valora Holding Aktie: Die Profitabilität wurde weiter gesteigert!

Liebe Leser,

Valora verzeichnete ein erfolgreiches 1. Halbjahr und hat operativ weitere Fortschritte gemacht. Das Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren auf Convenience- und Food-Service-Konzepte und die Produktion von Laugenbackwaren fokussiert. Mit dem Verkauf der Naville Liegenschaft im Februar wurde die Fokussierung auf das Kerngeschäft abgeschlossen. Der leichte Umsatzrückgang ist auf die Dekonsolidierung von Naville Distribution zurückzuführen, deren Umsatz in den Vorjahreszahlen enthalten ist.

Das Fundament für internationales Wachstum wurde gelegt

Bereinigt um den verkauften Bereich war der Umsatz stabil. Durch Prozessverbesserungen, Netzwerkbereinigungen und gezielte Expansion gelang es Valora, die Profitabilität weiter zu steigern. Dabei behauptet sich die Gruppe in einem anspruchsvollen Marktumfeld. Dieses ist geprägt von historisch hohen Rohstoffpreisen für Molkereiprodukte und abnehmenden Frequenzen in Einkaufszentren sowie erhöhtem Wettbewerbsdruck in der Schweiz. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg um 14,1% auf 34,7 Mio SFr.

Unterm Strich steigerte die Gruppe den Gewinn um 35,3% auf 24,1 Mio SFr dank erfreulichen EBIT-Wachstums und geringerer Finanzierungskosten. Im Bereich Laugenbackwaren erweiterte Valora mit dem Austausch einer Produktionslinie bei der Brezelbäckerei Ditsch ihre Kapazitäten. Mit der Akquisition von Pretzel Baron in den USA wurde zudem das Fundament gelegt, um international zu wachsen. Nach endgültigem Abschluss der Umorganisation sollte sich in den nächsten Jahren die Wachstumsstrategie bemerkbar machen.

