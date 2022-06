Valora-Aktie: Einstieg in den boomenden Fast-Casual-Markt in Deutschland!

Dies ist der nächste strategische Schritt in der Entwicklung von Valora von einem auf Take-Away-Angebote fokussierten Food-Service-Geschäft hin zu Erlebnisgastronomie mit gewohnten Selbstbedienungsprozessen. Mit Frittenwerk als etablierter Marke will Valora in diesem wachstumsstarken Gastro-Segment weiter expandieren und von der Entwicklung des Marktes profitieren. Auch das Gründerteam von Frittenwerk ist überzeugt, dass es gemeinsam mit Valora die Marke weiter stärken und… Hier weiterlesen